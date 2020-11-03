Редкое фото со съемок сериала "Сваты" появилось в Сети

Актриса Анна Кошмал исполнила роль Жени Ковалевой в пятом и шестом сезонах сериала "Сваты", покорив сердца миллионов телезрителей. Звезда показала редкое фото со съемок шоу.

Актриса Анна Кошмал исполнила роль Жени Ковалевой в пятом и шестом сезонах сериала "Сваты", покорив сердца миллионов телезрителей. Звезда показала редкое фото со съемок шоу.

26-летняя Анна Кошмал в своем микроблоге в социальной сети Instagram разместила кадр, сделанный на момент, когда ей было 16 лет. На опубликованном кадре актриса предстала в образе девочки-гота.

Кошмал на фото позирует на фоне группы готов в черном топе и кружевной прозрачной блузке. На шее Кошмал красуется брутальный чокер с шипами; волосы актрисы цвета вороного крыла собраны на макушке, а ее глаза и губы густо подведены черным цветом.

"Я так жду новый сезон..."; "Даже сейчас смотрю "Сваты". Лучший сериал"; "Сразу вспомнила "Сваты", прям ностальгия!!!" — пишут фолловеры звезды в описании под публикацией.

Фотография, размещенная Кошмал, всего за день набрала более 130 тысяч отметок "Нравится". Во вторник, 3 ноября, актриса опубликовала кадр, на котором запечатлена в стильном черном пальто и двухцветном платье.