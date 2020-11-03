Южная Корея заподозрила КНДР в минировании границы с Китаем из-за COVID-19

Южная Корея заявила, что КНДР для предотвращения проникновения в страну COVID-19 заминировала границу с Китаем.

Южная Корея заявила, что КНДР для предотвращения проникновения в страну COVID-19 заминировала границу с Китаем.

Южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что разведывательные службы Южной Кореи получили информацию о минировании КНДР границы с Китаем. Таким радикальным образом КНДР, по словам издания, пытает не допустить попадания коронавируса в страну.