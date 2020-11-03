14:42 3 Ноября 2020Политика
Южная Корея заподозрила КНДР в минировании границы с Китаем из-за COVID-19
Южная Корея заявила, что КНДР для предотвращения проникновения в страну COVID-19 заминировала границу с Китаем.
Южная Корея заявила, что КНДР для предотвращения проникновения в страну COVID-19 заминировала границу с Китаем.
Южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что разведывательные службы Южной Кореи получили информацию о минировании КНДР границы с Китаем. Таким радикальным образом КНДР, по словам издания, пытает не допустить попадания коронавируса в страну.