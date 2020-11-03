Угрожавший прохожим мачете мужчина арестован в Париже

Вооруженный мачете мужчина пытался напасть на прохожих в Париже, после чего был арестован, передает РИА Новости.

Вооруженный мачете мужчина пытался напасть на прохожих в Париже, после чего был арестован, передает РИА Новости.

Вооруженный дебошир пытался бросаться на прохожих с мачете, затем забаррикадировался в одном из зданий Парижа, после чего сотрудниками французской полиции удалось арестовать преступника, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Как стало известно из источника, в полицию стали поступать сообщения о мужчине с мачете в метро Пер-Лашез. После чего парижские правоохранители прибыли на место происшествия на восток французской столицы.

Очевидцы довольно точно описали вооруженного француза, что позволило его оперативно задержать по приметам. Пострадавших в результате инцидента нет, ведется следствие.