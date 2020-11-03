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14:29   3 Ноября 2020
Общество

Лечащиеся на дому пациенты с COVID-19 смогут бесплатно получить лекарства

Лечащиеся на дому пациенты с COVID-19 смогут бесплатно получить лекарства

Пациенты с коронавирусом, проходящие лечение в домашних условиях, смогут бесплатно получить лекарства.

Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина сообщила, что со следующей недели в некоторых российских регионах начнут бесплатно выдавать лекарственные препараты пациентам с COVID-19, которые лечатся амбулаторно. Для этого ведомство продолжает круглосуточно работать, обеспечивая возможность поставок препаратов в субъекты.

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#минздрав #лекарства #коронавирус

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