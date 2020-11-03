Карасев рассказал, как Зеленский попал в ловушку Конституционного суда

Законопроектом о роспуске Конституционного суда президент Украины хотел продемонстрировать Западу, что не поощряет последние скандальные решения судебного органа.

Законопроектом о роспуске Конституционного суда президент Украины Владимир Зеленский хотел продемонстрировать Западу, что не поощряет последние скандальные решения судебного органа. Однако это ведет страну к еще большему правовому и политическому беспределу, считают политологи.

Ранее Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующими основному закону страны статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение, а также положения Закона «О противодействии коррупции», обнуляющие полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).

В ответ Зеленский внес в Верховную раду президентский законопроект, в котором предлагается запретить выполнять решение КСУ, а также распустить его. При этом глава страны призвал парламентариев поддержать предложенный документ.

Однако полномочия президента Украины не включают возможность роспуска Конституционного суда, что прописано в самом основном законе. Украинские политики напоминают, что такого права нет и у депутатов Рады.

«Конституция гарантирует независимость судебной ветви власти, в частности КСУ. Ни президент, ни парламент не могут махать шашкой и инициировать увольнение отдельных судей или роспуск всего состава КСУ», — пишет «Комсомольская правда в Украине».

По мнению политолога Руслана Бортника, главной целью Зеленского было дистанцироваться от Конституционного суда, и продемонстрировать Западу, что он не поощряет его решения. И эта цель достигнута.

«Когда КСУ принял решение по отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение, тень пала на президента. Мол, он был в курсе и поощряет такой вердикт суда. Западу крайне не понравилось решение КСУ. Зеленскому нужно было максимально дистанцироваться от решения людей в красных мантиях», — считает Бортник.

С ним согласен и политолог Вадим Карасев. Кто бы не посоветовал президенту такой путь решения проблемы, Зеленский согласился, не осознавая, что этот путь ложный. Президент пытается «тушить пожар, поливая его бензином», а законопроект может сыграть роль детонатора, который спровоцирует в стране хаос.

«Решение Конституционного суда – это ловушка для президента. Действуя эмоционально и хайпово, Владимир Зеленский вовлекает страну в еще больший правовой и политический кризис. Если депутаты проголосуют за роспуск Конституционного суда, возникнет обоснованное недоверие не только к Конституционному суду, но и к президенту, парламенту», — убежден Карасев.

По его мнению, сложившаяся кризисная ситуация может привести к досрочным парламентским и президентским выборам.

В заключение политологи выразили общее мнение, что Зеленскому необходимо отозвать законопроект и проконсультироваться с политиками и экспертами о возможности правового выхода из сложившегося тупика.