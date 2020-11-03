Нарышкин: школа российской разведки входит в тройку сильнейших в мире

Школа российской разведки является лучшей в мире. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

Школа российской разведки является лучшей в мире. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

Российская разведка является одной из самых сильных и профессиональных в мире и входит в пятерку самых мощных и эффективных разведывательных служб.

"И это не бахвальство, не хвастовство, это объективно", - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости.

Нарышкин добавил, что разведывательная служба обычно строится на традициях и опыте предыдущих поколений, технологиях разведывательной деятельности. Российская школа является одной из ведущих в мире.