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14:17   3 Ноября 2020
Политика

Дата саммита НАТО определится по итогам выборов президента США

Дата саммита НАТО определится по итогам выборов президента США

Результат президентских выборов в США повлияет на дату проведения саммита НАТО в 2021 году. В случае победы Байдена мероприятие пройдет весной, а если победит Трамп — летом.

Начало дня президентских выборов в США ознаменовалось победой Байдена на первом открывшемся участке. От результата этих выборов зависит многое, от поведения фондовых бирж до даты проведения саммита НАТО.

Судьба Североатлантического альянса также зависит от результата выборов, сообщает шведская газета Svenska Dagbladet.

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