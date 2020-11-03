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14:38   3 Ноября 2020
Ближнее зарубежье

Жарихин назвал последствия украинского «бунта на коленях»

Жарихин назвал последствия украинского «бунта на коленях»

Конституционный суд Украины (КСУ) предпринял попытку вернуть стране часть суверенитета, который она утратила в результате событий 2014 года. Об этом заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

На минувшей неделе КСУ заявил, что не признает соответствующими Основному закону ряд статей Уголовного кодекса страны и несколько положений закона «О предупреждении коррупции». Так судьи попытались отменить нормы, которые были приняты под давлением Запада.

Политолог назвал решение Конституционного суда попыткой «бунта на коленях», которую подавили украинские власти — опять же, по указке из США.

«Украинские чиновники и олигархи недовольны тем, что их держат на крючке. Они попытались освободиться от опеки. И в дело включилось реальное руководство Украины. Вашингтон через исполняющего обязанности посла на Украине отругал Зеленского. Тому пришлось реагировать», — заявил Жарихин.

Жарихин назвал последствия украинского «бунта на коленях»

Президенту Украины, по его словам, под давлением Запада пришлось прибегнуть к угрозам роспуска КСУ. Однако, это совсем не означает, что дело действительно может дойти до подобных мер. Ведь последние годы Конституционный суд демонстрировал полную лояльность происходящему в стране.

«К тому же, его [КСУ — прим. ред.] беззаконная смена станет крупным скандалом. На эту инициативу уже обратили внимание в Европе. Предполагаю, что суд заставят по-тихому отменить решение, отложить его в долгий ящик, в котором пылится много других благих пожеланий. Состав суда, возможно, останется прежним», — заявил Жарихин в заключение.

В то же время украинский политический эксперт Александр Дудчак, считает, что киевские власти не остановятся и перед нарушением закона. Несмотря на то, что ни президент Украины, ни Верховная рада не имеют права тасовать состав КСУ, это не помешает Зеленскому привести свои угрозы в исполнение.

«В нынешней Украине и без того много беззакония. Достаточно вспомнить хотя бы смену власти в 2014 году. Еще одно подобное решение не станет чем-то из ряда вон выходящим», — уверен Дудчак.

Жарихин назвал последствия украинского «бунта на коленях»

 

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#украина #конституционный суд #зеленский #дудчак

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