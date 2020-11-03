Жарихин назвал последствия украинского «бунта на коленях»

Конституционный суд Украины предпринял попытку вернуть стране часть суверенитета, который она утратила в результате событий 2014 года.

Конституционный суд Украины (КСУ) предпринял попытку вернуть стране часть суверенитета, который она утратила в результате событий 2014 года. Об этом заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

На минувшей неделе КСУ заявил, что не признает соответствующими Основному закону ряд статей Уголовного кодекса страны и несколько положений закона «О предупреждении коррупции». Так судьи попытались отменить нормы, которые были приняты под давлением Запада.

Политолог назвал решение Конституционного суда попыткой «бунта на коленях», которую подавили украинские власти — опять же, по указке из США.

«Украинские чиновники и олигархи недовольны тем, что их держат на крючке. Они попытались освободиться от опеки. И в дело включилось реальное руководство Украины. Вашингтон через исполняющего обязанности посла на Украине отругал Зеленского. Тому пришлось реагировать», — заявил Жарихин.

Президенту Украины, по его словам, под давлением Запада пришлось прибегнуть к угрозам роспуска КСУ. Однако, это совсем не означает, что дело действительно может дойти до подобных мер. Ведь последние годы Конституционный суд демонстрировал полную лояльность происходящему в стране.

«К тому же, его [КСУ — прим. ред.] беззаконная смена станет крупным скандалом. На эту инициативу уже обратили внимание в Европе. Предполагаю, что суд заставят по-тихому отменить решение, отложить его в долгий ящик, в котором пылится много других благих пожеланий. Состав суда, возможно, останется прежним», — заявил Жарихин в заключение.

В то же время украинский политический эксперт Александр Дудчак, считает, что киевские власти не остановятся и перед нарушением закона. Несмотря на то, что ни президент Украины, ни Верховная рада не имеют права тасовать состав КСУ, это не помешает Зеленскому привести свои угрозы в исполнение.