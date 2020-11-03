Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:04   3 Ноября 2020
Политика

Мишустин поручил создать план по реализации нацинтересов РФ в Арктике

Мишустин поручил создать план по реализации нацинтересов РФ в Арктике

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин выпустил поручение для Минвостокразвития по созданию единого плана мероприятий по реализации основ государственной политики России в Арктике.

Как сообщается на сайте правительства, к 26 декабря ведомство должно подготовить и предоставить президенту России Владимиру Путину и кабмину план по реализации национальных интересов РФ. В начале марта 2020 года Путин утвердил основы госполитики в Арктике до 2035 года. В октябре он подписал указ о стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности.

В документе указаны четкие цели по развитию территории и определены конкретные механизмы их достижения, среди них повышение качества жизни населения, рост экономики арктических регионов, а также развитие Северного морского пути как глобального транспортного коридора.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #арктика #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров