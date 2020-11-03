Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:00   3 Ноября 2020
Экономика

Расходы московских властей на соцподдержку граждан вырастут в 2021 году

Расходы московских властей на соцподдержку граждан вырастут в 2021 году

Бюджет Москвы на 2021 год предполагает увеличение доли социальных расходов на 56%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Проект закона о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов был одобрен московскими властями и внесен в Мосгордуму, рассказали представители пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Социальную направленность бюджета города расширят за счет увеличения расходов на поддержку граждан в следующем году. Показатель повысится на 5%, заявил мэр столицы. Планируется, что общая сумма затрат властей по данному направлению составит порядка 1,8 трлн рублей. Проект бюджета формировали, учитывая последствия от пандемии коронавируса для города в 2020 году, а также принимая во внимание прогнозы по восстановлению экономики в ближайшие годы, добавил Собянин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#собянин #бюджет #социальные расходы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров