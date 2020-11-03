Россиян предупредили об опасности покупок на AliExpress

Специалист «Лаборатории Касперского» рассказал о мошеннической схеме.

Ведущий контент-аналитик компании «Лаборатория Касперского» (специализируется на разработке антивирусных программ) Татьяна Сидорина предостерегла россиян от мошенников, которые обманывают покупателей в интернете от имени AliExpress. Специалиста цитирует РИА Новости.

По словам Сидориной, мошенники присылают смс-сообщение со ссылкой на сторонний ресурс, обещая подарок от AliExpress. При этом внешне сайт почти не отличается от настоящей страницы популярной торговой площадки.

«Почти за две недели мы обнаружили больше 20 новых подозрительных ресурсов по миру, в названии которых присутствует слово aliexpress», — рассказала Сидорина.

Специалист спрогнозировала увеличение количества подобных фишинговых сайтов (от англ. Fishing — рыбалка) ко всемирному дню распродаж — «черной пятнице», которая традиционно проходит 27 ноября, а также к «киберпонедельнику», который состоится в будущем году 25 января.

«К этому моменту пользователи станут активнее в интернете, а за большим количеством рекламы злоумышленникам будет легче спрятаться», — предостерегла Сидорина.

Ранее сотрудники Сбербанка также рассказали о новом способе обмана. Мошенники, выдавая себя за представителей прокуратуры, звонят и убеждают клиентов перевести средства на некий специальный счет.