Экономист перечислил три сценария для рубля после выборов в США

Самый благоприятный прочит победа Трампа, полагает эксперт по финансовым рынкам.

Курс рубля стабилизируется после объявления результатов президентских выборов в США. Такое мнение «Политике Сегодня» озвучил аналитик, эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. Резкое падение национальной валюты накануне, 2 ноября, связано с общими паническими настроениями перед большим днем в Америке, которые подогрели заявления Трампа о готовности оспаривать победу оппонента в Верховном суде.

Эксперт перечислил три сценария поведения рубля после итогов американских выборов. Самый позитивный обещает укрепление нацвалюты, но ненамного.

Если побеждает Дональд Трамп

Это самый благоприятный вариант развития событий для российской валюты, считает Голубовский. Тогда за республиканцами остается высший государственный пост и Сенат.

«Это полная гармония власти, тогда будет эйфория и рубль резко укрепится, доллар просто обвалится», — предрекает аналитик.

Если побеждает Джо Байден

В среднесрочной перспективе для России это не очень благоприятно, отмечает собеседник ПС, поскольку Демократическая партия не славится дружественным отношением к Москве. Однако, первые шаги Байдена в качестве президента на международной арене можно будет увидеть только весной: после того, как пройдет инаугурация и сформируется новая команда. Но для финансовых рынков куда важнее определенность.

«Однозначная победа одной из политических сил снимет риски каких-то противостояний внутри страны, которые в другом случае могут быть ожесточенными. Соответственно рисковые активы пойдут вверх, американский рынок пойдет вверх, а рубль в этом сценарии укрепится», — объясняет Дмитрий Голубовский.

Если оглашение результатов выборов в США затянется

По оценке эксперта, самая неблагоприятная ситуация для рынков случится, если Трамп попытается оспорить неоднозначную победу оппонента. А такой соблазн у пока еще действующего главы Белого дома может возникнуть, учитывая, что у республиканцев большинство в Сенате и Верховном суде.

«В этой ситуации будет неопределенность, а она плоха, и мы увидим падение рынков и попытки новой девальвации рубля», — сказал аналитик.

Тем более, что такие примеры в истории США уже были. Например, в 2000 году, когда за пост президента боролись Альберт Гор и Джордж Буш-младший. Спор разгорелся из-за разницы в несколько сотен голосов во Флориде. В итоге вмешался Верховный суд. Победителем был признан Буш, получивший все 25 голосов выборщиков штата, хотя в целом по стране больше голосов избирателей набрал Гор.

Доллар по 100?

Дмитрий Голубовский полагает, что американская валюта не перешагнет через 90 рублей даже в самом негативном сценарии.

«Можем увидеть новый максимум 82 рубля за доллар, может 83. Далеко [курс рубля] не улетит, потому что очень большие ставки на девальвацию рубля уже сделаны <…>. Можно констатировать, что риски практически полностью учтены. У нас испугались заблаговременно. Если негативный сценарий реализуется, окажется, что бояться нужно всего лишь немного больше, чем боялись раньше. Сегодня идет отскок на рынках, потому что рынок был адски перепродан накануне», — объясняет эксперт.

По прогнозам финансового аналитика, есть большая вероятность того, что доллар вернется к 76 рублям.

«Я думаю, что кто бы не победил, если не будет обострений политических вокруг этой победы, в краткосрочной перспективе все будет позитивно».

Центробанк РФ установил следующий курс на 4 ноября: доллар — 80 рублей (- 0,57), евро — 93,34 ( - 0,41).