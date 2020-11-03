Россияне не пострадали при теракте в Вене

Среди пострадавших в результате теракта в Вене россиян нет, сообщили в посольстве РФ в Австрии.

Среди пострадавших в результате теракта в Вене россиян нет, сообщили в посольстве РФ в Австрии.

Российское посольство в Австрии усилило охрану после теракта в Вене. Группа боевиков 2 ноября устроила стрельбу из винтовок. Одно из нападений произошло возле синагоги в Вене. Погибли четыре человека, пострадали 17.

Правоохранители ликвидировали одного из террористов, остальные объявлены в розыск. Нейтрализованный боевик родился в Вене, у него были албанские корни, сообщала газета Falter. Власти Австрии рекомендуют гражданам избегать общественных мест, школьники освобождены от занятий.