Обсуждение бюджета на 2021 год началось в Дамаске

Обсуждение бюджета на 2021 финансовый год стартовало в сирийской столице. Заседание Народного совета Сирии возглавил спикер парламента Хаммуда Саббаг.

Обсуждение бюджета на 2021 финансовый год стартовало в сирийской столице. Заседание Народного совета Сирии возглавил спикер парламента Хаммуда Саббаг.

Планируется, что согласование итогового документа пройдет в несколько этапов. Первое заседание состоялось в понедельник, 2 ноября. На нем политики сосредоточились на механизмах улучшения жизненных условий граждан арабской республики, пишет ФАН.

Политики считают необходимым зафиксировать цены на продукты питания как минимум на трехмесячный срок. Кроме того, парламентарии одобрили идею поиска дополнительных средств для установления баланса в потребностях и затратах сирийцев.

Также на собрании прозвучала идея о введении в работу банков нового типа вложений под высокие проценты. Спикеры отметили, что целью такой меры является обеспечение инвестиционных проектов.