Теракт в Азербайджане могла устроить Турция для срыва диалога с Арменией

Теракт в азербайджанском городе Барда, ответственность за который Баку переложил на Ереван, вызывает вопросы и намекает на подтасовку фактов.

Теракт в азербайджанском городе Барда, ответственность за который Баку переложил на Ереван, вызывает вопросы и намекает на подтасовку фактов.

Представители Минобороны Армении и Азербайджана 28 октября обвинили друг друга в обстреле мирных городов: Степанакерта и Шуши в Нагорном Карабахе и Барды в Азербайджане. СМИ растиражировали фотографии и видеоролики из пострадавших городов, которые демонстрируют последствия обстрелов. В Степанакерте и Шуше были запечатлены воронки от взрывов, обломки реактивных снарядов и вызванные бомбежками разрушения, пишет ФАН.

При рассмотрении материалов из Барды можно отметить полное отсутствие признаков поражения города из РСЗО "Смерч", о котором заявлял Баку. На кадрах видео из Барды слышны только взрывы, а не звуки приближающихся снарядов. Это больше похоже последствия взрыва заминированного автомобиля.

По мнению автора статьи, за террористическим актом в Барде может стоять Турция. Анкара могла послать сигнал Баку о неприемлемости диалога с Ереваном по вопросам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Таким образом, Турция подгоняет Азербайджан, чтобы продолжить сбавивший обороты блицкриг против Армении.