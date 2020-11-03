Махджуб: Операция "Аль-Карама" завершится после выхода из Ливии наемников

Силы Ливийской национальной армии, задействованные в операции "Аль-Карама", вернутся в места дислокации, когда из Ливии выведут всех иностранных наемников.

Силы Ливийской национальной армии, задействованные в операции "Аль-Карама", вернутся в места дислокации только тогда, когда из Ливии выведут всех иностранных наемников.

Глава Управления Ливийской национальной армии по поддержанию морального духа генерал-майор Халид Махджуб заявил, что военные вернутся в казармы одновременно с выводом иностранных сил с территории североафриканского государства. Слова Махджуба передает "Аль-Джамахирия".

По словам представителя Ливийской национальной армии, сейчас безопасность Сирта обеспечивается силами города. Этот населенный пункт превратился во "всеобъемлющий политический центр" страны, пишет Федеральное агентство новостей.

Махджуб ранее также поддержал решение министра иностранных дел Восточного правительства Ливии Абделя Хади аль-Хувейджа перенести столицу в этот город.