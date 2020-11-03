Детеныш альпаки появился на свет в зоопарке Москвы

Рождение детеныша альпаки в Московском зоопарке произошло 7 октября. Сейчас малыш по имени Витамин уже подрос и выходит на прогулки вместе с мамой.

Рождение детеныша альпаки в Московском зоопарке произошло 7 октября. Сейчас малыш по имени Витамин уже подрос и выходит на прогулки вместе с мамой.

Детеныш появился на свет абсолютно здоровым. При рождении его вес достигал около пяти килограммов, что, по словам гендиректора столичного зоопарка Светланы Акуловой, считается хорошим показателем для новорожденного.

Сейчас альпачонок подрос и начинает проявлять больше активности и любопытства, передает издание "Вести Подмосковья". Он уже гуляет в солнечную погоду вместе с мамой, которая может защитить своего детеныша. Если ей не понравится человек, она может плюнуть в него или даже лягнуть.

Увидеть таких экзотических животных можно не только в Московском зоопарке, сообщает телеканал "360". Так, пообщаться с альпаками можно на специальной ферме в деревне Походкино в Подмосковье.