"Исламистский след" в венской стрельбе подтвердился

Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил исламистский характер нападения в Вене, пишет РИА Новости.

Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил исламистский характер нападения в Вене, пишет РИА Новости.

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что Австрия найдет и привлечет к ответственности всех виновных, сообщает РИА Новости.

"Это был теракт из ненависти к нашим фундаментальным ценностям, модели жизни, из ненависти к нашей демократии, в которой все люди равны", — прокомментировал инцидент политик.

Глава австрийского правительства добавил, что случившееся в Вене — это не был конфликт между австрийцами и мигрантами, это был акт борьбы между цивилизацией и варварством. Себастьян Курц подчеркнул, что Австрия будет защищать свои ценности, образ жизни и демократию всеми возможными способами.

В понедельник 2 ноября центр Вены подвергся нескольким атакам со стрельбой, в результате которых погибли четыре человека. Курц назвал трагедию терактом и подтвердил его "исламистский след".