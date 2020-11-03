Игорь Лебедев о Евро-2020 в России: «Мы готовы хоть завтра принять любой чемпионат»

Член исполкома РФС и депутат Госдумы не видит трудностей в переносе всех матчей футбольного турнира в Россию.

Член исполкома Российского футбольного союза, депутат Госдумы Игорь Лебедев в беседе с «Политикой Сегодня» выразил мнение, что Россия готова перехватить эстафету у европейских стран и принять у себя все матчи перенесенного чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Так депутат прокомментировал информацию французской газеты Le Parisien, которая сообщала, что из-за коронавирусных ограничений в Европе УЕФА рассматривает Россию в качестве основного кандидата.

«Я думаю, перед УЕФА сейчас действительно стоит дилемма, как провести чемпионат, и один из вариантов — это его проведение в какой-то одной стране с наилучшей эпидемиологической ситуацией, наиболее подготовленной для проведения такого уровня футбольного розыгрыша. <…> Поскольку в России есть готовая база для проведения высокого уровня футбольного соревнования, оставшаяся после чемпионата мира, и потому что на сегодняшний день, пока что ситуация в России с коронавирусной инфекцией далеко не хуже, чем в европейских странах, и даже немного лучше, чем в Европе, то я уверен, что Россия рассматривается, как один из вариантов для проведения», — сказал Лебедев.

Депутат не взялся прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в России к лету 2021 года, когда должны пройти перенесенные матчи Евро-2020, однако выразил уверенность, что единственным препятствием для организации турнира в РФ может стать политика.

«Главное, чтобы в этот вопрос не вмешалась политика, как это было с чемпионатом мира в 2018 году, когда вплоть до финального матча некоторые рьяные европейские страны мечтали отобрать чемпионат у России. Он уже практически закончился, а они все кричали: “давайте отнимем”. Так и сейчас, если политического давления на УЕФА не будет оказано, то, я считаю, что Россия может стать той единственной страной, где чемпионат может пройти. А стадионы у нас остались прекрасные, и мы способны хоть завтра принять любой чемпионат по футболу в любом размере», — заключил Лебедев.

Изначально планировалось, что Евро-2020 состоится в нескольких европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге, однако в мае УЕФА решила перенести матчи на год из-за пандемии коронавируса.

Перенесенные игры должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Как отмечает французское издание, Россия предлагала провести турнир в запланированные сроки в 2020 году. Издание подчеркивает, что УЕФА пока не подтверждает данную информацию.