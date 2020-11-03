Политолог Рар раскрыл планы либеральных сил Запада по созданию нового мира

Решение властей Германии отказаться от понятия «раса» в законодательстве демонстрирует стремление Запада унифицировать мир, стерев различия между людьми.

Решение властей Германии отказаться от понятия «раса» в законодательстве демонстрирует стремление Запада унифицировать мир, стерев различия между людьми, считает немецкий политолог Александр Рар.

Накануне, 2 ноября, министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт в интервью баварской газете Augsburger Allgemeine выразила точку зрения правительства ФРГ: разделения человечества на разные расы не существует, поэтому нужно отказаться от самого этого понятия, как от «опасного и неправильного термина». При этом министр юстиции рассказала, что она собирается совместно с министром внутренних дел Хорстом Зеехофером представить проект соответствующей поправки в конституцию.

«Обоснованием для заявлений властей о неправильности и ненаучности понятия "раса" считаются исследования антропологов, зоологов и генетиков из Йенского университета и аффилиированного с ним Института эволюционной антропологии при Обществе Макса Планка», — отмечает издание Augsburger Allgemeine.

«Нет ни одной фиксированной разницы в геноме человека среди 3,2 миллиарда пар оснований, которые отделяют, например, африканцев от неафриканцев, – говорится в совместном заявлении ученых, на которое ссылается министр. – Так что, прямо говоря, нет не только ни одного гена, который устанавливает "расовые" различия, но даже ни одной пары оснований».

Беря на вооружение подобные высказывания, правительство республики ведет идеологическую политику, уверен политолог. По словам Александра Рара, в Германии идет ажиотажная борьба со всем, что можно счесть «правым».

Так, под ударом оказалось не только понятие расы, но и традиционные семьи и даже партия «Альтернатива для Германии». Кроме того, отмечает политолог, меняются нормы немецкого языка — согласно новым гендерным правилам, говоря о ком-то в мужском роде, необходимо упоминать и женский род. К тому же, в Германии вычеркивают из обихода целые выражения только из-за того, что они использовались во времена Гитлера.

Либералы Запада пытаются создать унифицированную модель мира, в которой нет никаких различий между белыми и цветными людьми. Все люди должны стать одинаковыми не только в области политических прав, но и внешне, каким бы абсурдным это не казалось, замечает Рар.

«Не исключаю, что "гендерный язык" и "антирасовый язык" будут прививать со школьной скамьи», — считает специалист.

Подобное желание, по мнению немецкого политолога, может быть результатом влияния американского движения BLM (Black Lives Matter, «Жизни чернокожих важны» — с англ.), которое минувшим летом вышло за пределы США и обрело глобальный характер. Кроме того, влияние на ситуацию оказывает и борьба проявлениями расизма и наследием колониализма.

Однако подобные инициативы превращают борьбе с расизмом в диктатуру идеологии. Не исключено, что население западных стран отреагирует на насаждение новых ценностей усилением традиционализма.