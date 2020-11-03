Что нужно знать о выборах президента в США

Во вторник, 3 ноября, в США выбирают 46-го президента.

Во вторник, 3 ноября, в США проходят выборы президента. Основными кандидатами являются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден. Подробнее о том, как выбирают президента американцы — в материале «Политики Сегодня».

Почему вторник? Почему в ноябре?

Единый день голосования за президента США был законодательно установлен в 1845 году. Тогда было определено, что выборы должны проводиться во вторник после первого понедельника ноября високосного года. Считается, что вторник был наиболее удобен для американцев XIX века, когда большинство граждан были фермерами. По субботам люди отдыхали, а по воскресеньям ходили в церковь. По средам селяне часто отправлялись в административный центр на местный рынок.

В интересах работников сельского хозяйства выбран также и месяц для выборов — ноябрь, когда весь урожай уже убран, но погодные условия еще позволяют ездить на дальние расстояния, чтобы проголосовать.

Кого избирают на этих выборах?

Кроме президента и вице-президента, полностью выбирается состав Палаты представителей (нижней палаты Конгресса), все 435 мест. Кроме того, избираются шесть делегатов без права голоса. Это представители столичного округа Колумбия и заморских территорий США.

Также избирается треть Сената — верхней палаты Конгресса (35 сенаторов из 100). В 11 штатах и двух заморских территориях выбирают губернаторов. На местном уровне (избирательные округи) проводятся референдумы, где американцы отвечают «да» или «нет» по важным вопросам местной жизни: обычно по бюджету, строительству, налогам.

Кандидаты на пост президента

Согласно 2-й статье конституции, президентом может быть избран любой гражданин США, который родился в стране, живет в ней не менее 14 лет и достиг к моменту выборов 35-летнего возраста. Требования к кандидату в вице-президенты такие же. Претенденты на оба поста представляют одну политическую партию, но должны проживать в разных штатах. В течение всей избирательной кампании они идут в паре.

Кандидаты от двух основных политических сил — Демократической и Республиканской партий, — отбираются в ходе внутрипартийных предварительных выборов (праймериз). Они прошли летом. Кандидаты от других партий выдвигаются, как правило, партийными съездами. Они редко набирают на выборах больше 1-2%. Избираться можно и без партийной принадлежности. Например, в 2020 году в выборах, помимо Байдена и Трампа, также участвуют рэпер Канье Уэст и журналист Дэн Раттинер, как независимые кандидаты, профессор Джоанн Джоргенсен от Либертарианской партии, эколог Хауи Хокинс от Партии зеленых.

Двухступенчатая система

Выборы президента США проходят по непрямой двухступенчатой системе, в которой ключевую роль играет коллегия выборщиков из 538 человек. Их делегируют избиратели, количество зависит от населения штата (по числу избранных от штата членов Конгресса). Так, от Калифорнии формируется группа из 55 выборщиков, а от Дэлавера всего трое. Республиканцы и демократы подают свои списки выборщиков, финальный же утверждает губернатор в зависимости от итогов голосования.

Обычно выборщиками становятся известные люди или политики. Во всех штатах, за исключением Мэна и Небраски, действует принцип «победитель получает все». Иначе говоря, голоса всех выборщиков автоматически достаются тому кандидату, за которого проголосовало большинство избирателей.

И уже выборщики избирают главу государства. Претенденту, чтобы победить на выборах, достаточно заручиться поддержкой как минимум 270 человек из 538 членов коллегии.

Как выборщики голосуют за президента?

Голосование выборщиков происходит в столицах штатов в первый понедельник после второй среды декабря — на 41-й день после всеобщего голосования. Согласно 12-ой поправке, принятой в 1804 году, выборщики голосуют отдельно за президента и за вице-президента. Для избрания кандидат должен набрать абсолютное большинство (50% + 1), то есть минимум 270 голосов.

По сути же, голосование выборщиков представляет собой формальность, так как победитель (набравший наибольшее число выборщиков) становится известен уже в ноябре.

А что, если ни один кандидат не набрал большинства?

Если ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов выборщиков или два кандидата получили равное количество голосов, президента избирает Палата представителей. При этом каждый штат имеет один голос. Победителю нужно получить абсолютное большинство. Такая процедура выборов президента применялась в США целых два раза: в 1800 году таким образом был избран Томас Джефферсон, и в 1824 году — Джон Куинси Адамс.

В американской истории были случаи, когда президентом был избран кандидат, который набрал меньше голосов избирателей (но не выборщиков), чем его противник. Так в 1824 году был избран Джон Куинси Адамс, в 1876 году — Ратерфорд Хейс, в 1888 году — Бенджамин Гаррисон, в 2000 году — Джордж Буш-младший, и, наконец, в 2016 году — Дональд Трамп.

В 2000 году для определения победителя потребовался повторный пересчет голосов сотен тысяч голосов в штате Флорида, который был остановлен только решением Верховного суда. В итоге президентом стал Джордж Буш-младший. Его соперник, демократ Альберт Гор, признал поражение.

Swing state и как от них зависит итог голосования

Традиционно в большинстве штатов США сложились свои электоральные предпочтения. В Нью-Йорке и Калифорнии, например, с большим отрывом лидируют кандидаты от демократов. Отданные за республиканцев голоса, согласно правилу «победитель получает все», просто пропадают. Аналогично складывается ситуация с демократами в традиционно республиканских Техасе, Миссисипи, Алабаме, Южной Каролине. Однако в нескольких штатах нет устойчивого преобладания того или иного электората. В зависимости от ситуации, избиратели могут высказаться по-разному в Аризоне, Флориде, Айове, Мичигане, Северной Каролине, Огайо, Пенсильвании, Висконсине, Колорадо, Мэне, Миннесоте, Неваде, Нью-Гемпшире и Вирджинии.

Суммарно колеблющиеся штаты (англ. — swing state) распределяют 171 голос выборщиков в Коллегии, поэтому кандидаты в президенты особенно старательно пытаются заручиться поддержкой местного населения. Победа в колеблющихся штатах определяет исход всей президентской гонки. Именно поэтому кандидаты гораздо чаще проводят митинги во Флориде, Огайо или Пенсильвании, где выборщиков много.

А если президент умирает до инаугурации?

Результаты голосования Коллегии выборщиков оглашаются в начале января на совместном заседании обеих палат Конгресса, после чего президент считается официально избранным. Отсчет срока пребывания главы государства на посту начинается с 20 января года, следующего за годом выборов. Дату утвердила принятая в 1933 году 20-я поправка.

Кроме того, поправка предусматривает, что в случае смерти избранного президента до инаугурации его должен заменить избранный вице-президент. Если же и вице-президент по каким-либо причинам выбывает, то исполняющего обязанности президента назначает Конгресс. В истории США таких случаев не было.