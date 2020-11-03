Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:43   3 Ноября 2020
Происшествия

ФСБ ликвидировала две лаборатории с поддельными документами в Москве

ФСБ ликвидировала две лаборатории с поддельными документами в Москве

Сотрудники ФСБ задержали восьмерых участников преступной группы в столице, "легализовавших" более 10 тысяч мигрантов.

Правоохранители пресекли деятельность двух лабораторий по производству поддельных документов. Возбуждено уголовное дело, назначены следственные мероприятия. По версии полиции, преступная группа орудовала в Москве с 2015 года.

Уроженцы стран Средней Азии создали сеть по изготовлению и сбыту поддельных документов. Сотрудники ФСБ в ходе обысков в лабораториях изъяли вещдоки, подтверждающие причастность задержанных к преступной деятельности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#фсб #мигранты #документы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров