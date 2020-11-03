ФСБ ликвидировала две лаборатории с поддельными документами в Москве

Сотрудники ФСБ задержали восьмерых участников преступной группы в столице, "легализовавших" более 10 тысяч мигрантов.

Сотрудники ФСБ задержали восьмерых участников преступной группы в столице, "легализовавших" более 10 тысяч мигрантов.

Правоохранители пресекли деятельность двух лабораторий по производству поддельных документов. Возбуждено уголовное дело, назначены следственные мероприятия. По версии полиции, преступная группа орудовала в Москве с 2015 года.

Уроженцы стран Средней Азии создали сеть по изготовлению и сбыту поддельных документов. Сотрудники ФСБ в ходе обысков в лабораториях изъяли вещдоки, подтверждающие причастность задержанных к преступной деятельности.