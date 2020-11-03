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12:41   3 Ноября 2020
Происшествия

Опрокидывание катера в Анталье унесло жизнь одного человека

Опрокидывание катера в Анталье унесло жизнь одного человека

Туристический катер опрокинулся в турецкой Анталье, есть погибшие, передает канал TRT Haber.

ЧП произошло у подножия крепости в Аланье. По предварительным данным, один человек утонул. Спасатели проводят операцию по извлечению тела погибшего из воды.

Информация о количестве пострадавших уточняется. СМИ сообщают, что остальные пассажиры катера доплыли до берега в спасательных жилетах.

Причина опрокидывания лодки не установлена. На борту находились около 30 человек. Спасательные работы продолжаются.

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#турция #анталья #погибший #катер

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