12:41 3 Ноября 2020Происшествия
Опрокидывание катера в Анталье унесло жизнь одного человека
Туристический катер опрокинулся в турецкой Анталье, есть погибшие, передает канал TRT Haber.
Туристический катер опрокинулся в турецкой Анталье, есть погибшие, передает канал TRT Haber.
ЧП произошло у подножия крепости в Аланье. По предварительным данным, один человек утонул. Спасатели проводят операцию по извлечению тела погибшего из воды.
Информация о количестве пострадавших уточняется. СМИ сообщают, что остальные пассажиры катера доплыли до берега в спасательных жилетах.
Причина опрокидывания лодки не установлена. На борту находились около 30 человек. Спасательные работы продолжаются.