Опрокидывание катера в Анталье унесло жизнь одного человека

Туристический катер опрокинулся в турецкой Анталье, есть погибшие, передает канал TRT Haber.

Туристический катер опрокинулся в турецкой Анталье, есть погибшие, передает канал TRT Haber.

ЧП произошло у подножия крепости в Аланье. По предварительным данным, один человек утонул. Спасатели проводят операцию по извлечению тела погибшего из воды.

Информация о количестве пострадавших уточняется. СМИ сообщают, что остальные пассажиры катера доплыли до берега в спасательных жилетах.

Причина опрокидывания лодки не установлена. На борту находились около 30 человек. Спасательные работы продолжаются.