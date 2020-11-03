12:09 3 Ноября 2020Происшествия
Красноярский бизнесмен Быков не смог договориться с судом на домашний арест
Красноярский краевой суд отказал бизнесмену Анатолию Быкову в просьбе изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
Красноярский краевой суд отказал бизнесмену Анатолию Быкову в просьбе изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
Адвокаты Быкова подали жалобу на решение суда первой инстанции и попросили изменить меру пресечения, указывая на изменение статьи и уменьшение общественной опасности содеянного, сообщили в пресс-службе дворца правосудия.
Краевой суд выслушал участников процесса и оставил предыдущее решение без изменений. Жалоба юристов Быкова также не была удовлетворена.
Ранее Следственный комитет РФ обвинил Анатолия Быкова в подстрекательстве к заказному убийству.