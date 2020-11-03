Красноярский бизнесмен Быков не смог договориться с судом на домашний арест

Красноярский краевой суд отказал бизнесмену Анатолию Быкову в просьбе изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Красноярский краевой суд отказал бизнесмену Анатолию Быкову в просьбе изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Адвокаты Быкова подали жалобу на решение суда первой инстанции и попросили изменить меру пресечения, указывая на изменение статьи и уменьшение общественной опасности содеянного, сообщили в пресс-службе дворца правосудия.

Краевой суд выслушал участников процесса и оставил предыдущее решение без изменений. Жалоба юристов Быкова также не была удовлетворена.

Ранее Следственный комитет РФ обвинил Анатолия Быкова в подстрекательстве к заказному убийству.