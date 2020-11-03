Петербургские медики обследовали на коронавирус более 30 тысяч горожан

Обследование на коронавирус за прошедшие сутки прошли более 30 тыс. жителей Петербурга. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Обследование на коронавирус за прошедшие сутки прошли более 30 тыс. жителей Петербурга. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Петербургские медики проверили на COVID-19 еще 30 663 человека. Под медицинское наблюдение помещены 4253 пациента, из которых 57 находятся в обсерваторе. Помимо этого, 1894 петербуржца считаются контактными. Еще 2302 горожанина отправлены на самоизоляцию.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ввиду складывающейся эпидемиологической ситуации в городе призвал население в полной мере соблюдать предписанные меры эпидемической безопасности, передает телеканал "360". Градоначальник напомнил, что средства индивидуальной защиты являются самым простым способом избежать распространения инфекции.