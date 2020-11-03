Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:49   3 Ноября 2020
Общество

Петербургские медики обследовали на коронавирус более 30 тысяч горожан

Петербургские медики обследовали на коронавирус более 30 тысяч горожан

Обследование на коронавирус за прошедшие сутки прошли более 30 тыс. жителей Петербурга. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Петербургские медики проверили на COVID-19 еще 30 663 человека. Под медицинское наблюдение помещены 4253 пациента, из которых 57 находятся в обсерваторе. Помимо этого, 1894 петербуржца считаются контактными. Еще 2302 горожанина отправлены на самоизоляцию.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ввиду складывающейся эпидемиологической ситуации в городе призвал население в полной мере соблюдать предписанные меры эпидемической безопасности, передает телеканал "360". Градоначальник напомнил, что средства индивидуальной защиты являются самым простым способом избежать распространения инфекции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#беглов #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров