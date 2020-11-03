Голландский прокурор опроверг обвинения против РФ по делу MH17

Голландский журналист Эрик ван де Бик рассказал о случайном замечании прокурора по делу MH17, которое разрушило обвинения в адрес России.

Голландский журналист Эрик ван де Бик рассказал о случайном замечании прокурора по делу MH17, которое разрушило обвинения в адрес России.

Представитель прессы опубликовал информацию на своем персональном сайте. Он приводит слова голландского прокурора Тийса Бергера, который отметил, что найденные на месте крушения обломки "Бука" могли появиться на поле еще задолго до катастрофы. Эксперты не смогли установить причастность этих останков к выстрелу, повлекшему падение "боинга".

Изначально Служба безопасности Украины и журналисты из Bellingcat утверждали, что самолет упал после попадания в него ракеты из зенитно-ракетного комплекса. Они считают, что якобы российский "Бук" переправили в Донбасс за день до трагедии.

Ранее телеканал "360" рассказывал, как подозреваемому по делу крушения лайнера россиянину Сергею Дубинскому голландские журналисты предлагали 50 тысяч евро за интервью.