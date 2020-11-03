Гном Гномыч недоволен количеством съемок для Instagram 

Семилетний сын фигуриста Евгения Плющенко Александр сообщил о своем недовольстве.

Семилетний сын фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр, известный в Сети как Гном Гномыч, заявил, что не самостоятельно ведет свою страничку в Instagram, на которую подписано более полумиллиона аккаунтов. А также сообщил о своем недовольстве количеством съемок. По словам сына олимпийского чемпиона, ему не интересно участвовать в создании контента для своего блога.

«У меня на телефоне нет своей страницы в Instagram. Это все мама… Сниматься да сниматься! Мне это не нравится, неинтересно. Еще это же долго. Например, завтра надо снимать, а у меня выходной… А на выходных и надо все снимать», — пожаловался Саша в эфире Первого канала.

Также юный фигурист добавил, что его заветная мечта «стать олимпийским чемпионом и обойти своего папу». По словам мальчика, нормальный график его занятий — тридцать часов в неделю.

Ранее Гном Гномыч обратился к Владимир Путину с просьбой защитить его.