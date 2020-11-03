10:52 3 Ноября 2020Общество
ФАС возбудила дело против "Почты России" из-за надбавок за услуги
Представители "Почты России" не исполнили предупреждение ФАС и не отменили надбавку за обслуживание клиентов в труднодоступных регионах страны.
Представители "Почты России" не исполнили предупреждение ФАС и не отменили надбавку за обслуживание клиентов в труднодоступных регионах страны.
"Почта России" не обеспечила равные условия для граждан по территориальному признаку, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. ФАС открыла дело по факту нарушения закона о защите конкуренции, которое будет рассмотрено 17 ноября.
ФАС выдала "Почте России" предупреждение об отмене надбавки к сумме оплаты за посылку из труднодоступных регионов РФ в августе 2020 года. Ответчик должен был исполнить предупреждение в течение десяти дней.