ФАС возбудила дело против "Почты России" из-за надбавок за услуги

Представители "Почты России" не исполнили предупреждение ФАС и не отменили надбавку за обслуживание клиентов в труднодоступных регионах страны.

Представители "Почты России" не исполнили предупреждение ФАС и не отменили надбавку за обслуживание клиентов в труднодоступных регионах страны.

"Почта России" не обеспечила равные условия для граждан по территориальному признаку, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. ФАС открыла дело по факту нарушения закона о защите конкуренции, которое будет рассмотрено 17 ноября.

ФАС выдала "Почте России" предупреждение об отмене надбавки к сумме оплаты за посылку из труднодоступных регионов РФ в августе 2020 года. Ответчик должен был исполнить предупреждение в течение десяти дней.