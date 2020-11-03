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10:50   3 Ноября 2020
Общество

Оперштаб сообщил о 18 648 новых случаях COVID-19 в России

Оперштаб сообщил о 18 648 новых случаях COVID-19 в России

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 пока не уходит из России. Очередная сводка оперштаба снова показала более 18 тысяч новых случаев COVID-19.

Количество выздоровевших от COVID-19 россиян за сутки составило 15 331 человека. Доля пациентов с отсутствием клинических симптомов среди новых носителей коронавируса составила 23,7%. Подробная информация о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в России и борьбе с ней публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.

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#COVID-19 #оперштаб #коронавирус в россии

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