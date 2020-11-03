Путин выразил соболезнования австрийским властям в связи с терактом в Вене

Глава России Владимир Путин выразил соболезнования австрийскому коллеге Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастиану Курцу в связи с потерями в венском теракте.

Глава России Владимир Путин выразил соболезнования австрийскому коллеге Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастиану Курцу в связи с потерями в венском теракте.

Вечером 2 ноября в центре Вены группа террористов расстреляла мирных граждан. Австрийские силовики нейтрализовали одного из нападавших. Преступники являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Объектом их нападения, по сообщениям СМИ, стала синагога.

Пока известно о 18 пострадавших и четырех погибших.