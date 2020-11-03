10:41 3 Ноября 2020Общество
Путин выразил соболезнования австрийским властям в связи с терактом в Вене
Глава России Владимир Путин выразил соболезнования австрийскому коллеге Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастиану Курцу в связи с потерями в венском теракте.
Глава России Владимир Путин выразил соболезнования австрийскому коллеге Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастиану Курцу в связи с потерями в венском теракте.
Вечером 2 ноября в центре Вены группа террористов расстреляла мирных граждан. Австрийские силовики нейтрализовали одного из нападавших. Преступники являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Объектом их нападения, по сообщениям СМИ, стала синагога.
Пока известно о 18 пострадавших и четырех погибших.