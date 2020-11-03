10:40 3 Ноября 2020Политика
Закон о назначении генпрокурора президентом после консультаций утвердили
Президент России сможет назначать генерального прокурора и его заместителей. Этот законопроект был одобрен в Совете Федерации.
Президент России сможет назначать генерального прокурора и его заместителей. Этот законопроект был одобрен в Совете Федерации.
Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому президент сможет назначать людей на должности генерального прокурора и его заместителей после консультаций.
В федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" 3 ноября были внесены изменения. Предложение было внесено президентом России Владимиром Путиным в рамках конституционных правок