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10:40   3 Ноября 2020
Политика

Закон о назначении генпрокурора президентом после консультаций утвердили

Закон о назначении генпрокурора президентом после консультаций утвердили

Президент России сможет назначать генерального прокурора и его заместителей. Этот законопроект был одобрен в Совете Федерации.

Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому президент сможет назначать людей на должности генерального прокурора и его заместителей после консультаций.

В федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" 3 ноября были внесены изменения. Предложение было внесено президентом России Владимиром Путиным в рамках конституционных правок

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