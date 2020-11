Ветеран «Альфы» предрек Европе новые теракты из-за плохой работы спецслужб

Неизвестные устроили серию нападений в центре Вены. По последним данным, погибли четыре человека.

Поздним вечером 2 ноября неизвестные организовали серию нападений в центре Вены. По последним данным, погибли четыре человека. Ранены еще 18. Власти считают случившееся терактом.

Первая атака произошла у здания синагоги на Зайтенштеттенгассе. Изначально предполагалось, что целью нападавших был религиозный объект евреев. Однако затем послышалась стрельба в других центральных районах: на Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен.

Всего МВД проинформировало о шести местах нападений. Преступников было несколько, они использовали огнестрельное оружие. Погибли случайные прохожие, среди раненых есть полицейские.

