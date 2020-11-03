Ветеран «Альфы» предрек Европе новые теракты из-за плохой работы спецслужб

Неизвестные устроили серию нападений в центре Вены. По последним данным, погибли четыре человека.

Поздним вечером 2 ноября неизвестные организовали серию нападений в центре Вены. По последним данным, погибли четыре человека. Ранены еще 18. Власти считают случившееся терактом.

Первая атака произошла у здания синагоги на Зайтенштеттенгассе. Изначально предполагалось, что целью нападавших был религиозный объект евреев. Однако затем послышалась стрельба в других центральных районах: на Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен.

Всего МВД проинформировало о шести местах нападений. Преступников было несколько, они использовали огнестрельное оружие. Погибли случайные прохожие, среди раненых есть полицейские.

Now #Vienna A police officer who was following the attacker has received bullets, footage emerges. pic.twitter.com/PhmZpFPPG1 — Aishwarya Kapoor (@aishkapoor) November 2, 2020

Одного из нападавших полицейские застрелили, другим удалось скрыться. Ликвидированным террористом оказался 20-летний уроженец Вены с албанскими корнями. Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что стрелок симпатизировал запрещенному в РФ «Исламскому государству». Преступник был вооружен винтовкой и пистолетами, на нем был муляж «пояса смертника».

По данным издания Falter, он был одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели поехать воевать в Сирию.

Глава МВД также предупредил о вероятности новых нападений и попросил жителей по возможности не выходить на улицу. Отменены заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным терактом» и пообещал, что полиция «примет решительные меры против виновных».

С полуночи 3 ноября в Австрии вступил в силу повторный жесткий карантин из-за пандемии. Любители ресторанов и баров вечером 2 ноября воспользовались последней возможностью посетить заведения, которые в течение ближайшего месяца будут работать только навынос и доставку.

Пока не ясно, сознательно ли террористы устроили атаку в последние часы перед локдауном или это всего лишь совпадение.

В беседе с «Политикой Сегодня» президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что прошедшие в Вене теракты не случайны: они связаны с атаками во Франции, которые прокатились по стране на прошлой неделе.

«Это является звеньями одной цепи», — считает эксперт.

По словам Гончарова, нападения исламских радикалов будут сотрясать европейские страны и дальше. Он также указал на слабую работу западных спецслужб, которым не удалось предотвратить трагедии.

«Противостояние с исламскими радикалами достигло такого состояния, что мы можем говорить о проблемах военных действий в странах Европы. Они спокойно отрезают головы гражданам Франции, в Австрии расстреливают до 20 человек. Это остается вывеской, чтобы ситуацию освещали СМИ. Работу спецслужб по предотвращению вопиющих событий я не вижу», — заключил ветеран.

Террористическая волна в Европе началась 16 октября, когда в пригороде Парижа молодой экстремист Абдуллах Анзоров отрезал голову учителю Самюэлю Пати. Поводом для расправы стало то, что педагог, рассказывая о свободе слова, показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда из скандального сатирического издания Charlie Hebdo.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна никогда не откажется от свободы слова и пообещал жесткий ответ на выпады исламских радикалов. Он также пообещал, что власти не будут запрещать карикатуры.

29 октября в церкви Нотр-Дам в Ницце в центре города 21-летний выходец из Туниса Брахим Ауссауи напал на прихожан с ножом. Жертвами убийцы стали две женщины и один мужчина. Одну из прихожанок преступник обезглавил. В тот же день другой террорист пытался с ножом напасть на полицейских в Авиньоне. Мужчину ликвидировали. Еще один инцидент произошел в Лионе, где полицейские скрутили гражданина афганского происхождения, который размахивал ножом на трамвайной остановке.