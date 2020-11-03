Количество раненых в результате стрельбы в Вене выросло до 18 человек

Австрийские медики подтвердили увеличение числа пострадавших в результате событий в Вене. Об этом сообщает местное телевидение.

Австрийские медики подтвердили увеличение числа пострадавших в результате событий в Вене. Об этом сообщает местное телевидение.

Всего в результате произошедшей накануне стрельбы в столице Австрии пострадали 18 человек, подтвердили сотрудники медицинских служб. Местные жители начали сообщать о выстрелах в разных частях города примерно в 20:00 по местному времени. Три человека погибли в результате происшествия.