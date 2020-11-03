Назван еще один фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в два раза

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США назвали беременность фактором, который увеличивает риск смерти от коронавируса у женщин вдвое.

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США назвали беременность фактором, который увеличивает риск смерти от коронавируса у женщин вдвое.

По словам специалистов, во время беременности женщины подвержены более тяжелому протеканию болезни, сообщает The Washington Post. При этом общий риск остается небольшим.

По данным американских исследователей, риск попасть в отделение интенсивной терапии у беременных в три раза выше, а опасность оказаться на аппарате ИВЛ — более чем в три раза. Ученые отметили, что общая угроза здоровью для этой категории пациентов остается не очень высокой, поскольку они, как правило, молодые и здоровые. Так, из 19 600 обследованных беременных женщин умерли 33, что составляет 0,2%. А уровень смертности среди небеременных женщин в отделении интенсивной терапии составил 0,1%.

По мнению ученых, повышенная смертность объясняется физиологическими изменениями, происходящими в организме беременной женщины, среди которых — учащенный пульс, увеличение потребления кислорода и прочее.