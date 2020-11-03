Мишустин упростил маркировку лекарств из-за пандемии в РФ

Постановление об упрощении работы с системой мониторинга движения лекарств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Постановление об упрощении работы с системой мониторинга движения лекарств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Это поможет аптекам и медицинским учреждениям выводить лекарства из оборота сразу после уведомления системы о препаратах, которые к ним поступили. Теперь не придется ждать подтверждения от системы, что сведения прошли регистрацию. Меру приняли на фоне повышенного спроса на лекарства и эпидемиологической ситуации.