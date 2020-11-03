Первый избирательный участок открылся в США

Первый избирательный участок открылся в населенном пункте Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

Первый избирательный участок открылся в населенном пункте Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

Он расположен в отеле The Balsams, передает телеканал "360". По традиции первыми голосуют пятеро жителей поселения. Представитель гостиницы рассказал, обычно итоги подводят за несколько минут и сразу оглашают.

Право проголосовать первыми могут получить также жители из некоторых других небольших населенных пунктов в Нью-Гэмпшире. Это поселения Миллсфилд, Эллсуорт и Уотервилл Вэлли.

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах проводят 3 ноября. Американцам предстоит выбрать президента страны, 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий.