Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:46   3 Ноября 2020
Политика

Первый избирательный участок открылся в США

Первый избирательный участок открылся в США

Первый избирательный участок открылся в населенном пункте Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

Он расположен в отеле The Balsams, передает телеканал "360". По традиции первыми голосуют пятеро жителей поселения. Представитель гостиницы рассказал, обычно итоги подводят за несколько минут и сразу оглашают.

Право проголосовать первыми могут получить также жители из некоторых других небольших населенных пунктов в Нью-Гэмпшире. Это поселения Миллсфилд, Эллсуорт и Уотервилл Вэлли.

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах проводят 3 ноября. Американцам предстоит выбрать президента страны, 435 членов палаты представителей, 35 сенаторов и 13 губернаторов штатов и территорий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #выборы #нью-гэмпшир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров