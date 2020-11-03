Байден победил на первом из открывшихся участков для голосования в США

Кандидат в лидеры США от Демократической партии Джо Байден выиграл голосование в населенном пункте Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир), сообщил телеканал CNN.

Кандидат в лидеры США от Демократической партии Джо Байден выиграл голосование в населенном пункте Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир), сообщил телеканал CNN.

По традиции в поселке, который находится на границе США и Канады, в полночь по местному времени открылся первый участок для голосования на президентских выборах в США.

Голосование завершилось спустя несколько минут после начала, пять жителей населенного пункта отдали свой голос в пользу Байдена. В городе Миллсфилд одержал победу действующий лидер США Дональд Трамп.