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9:39   3 Ноября 2020
Политика

Байден победил на первом из открывшихся участков для голосования в США

Байден победил на первом из открывшихся участков для голосования в США

Кандидат в лидеры США от Демократической партии Джо Байден выиграл голосование в населенном пункте Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир), сообщил телеканал CNN.

По традиции в поселке, который находится на границе США и Канады, в полночь по местному времени открылся первый участок для голосования на президентских выборах в США.

Голосование завершилось спустя несколько минут после начала, пять жителей населенного пункта отдали свой голос в пользу Байдена. В городе Миллсфилд одержал победу действующий лидер США Дональд Трамп.

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#сша #выборы #байден #трамп

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