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9:30   3 Ноября 2020
Политика

Немецкое издание рассказало, что ждет Россию в случае победы Байдена

Немецкое издание рассказало, что ждет Россию в случае победы Байдена

Победа кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах США не изменит антироссийского настроя, пишут в немецком издании Die Welt.

СМИ приводит мнение директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова. Эксперт считает, что в лучшем случае отношения России и Соединенных Штатов сведутся к минимуму. В Die Welt отмечают, что при Байдене Вашингтон может продолжить антироссийский курс, в том числе отправить партию военной помощи Украине.

К положительным сторонам возможной победы Байдена относят намерение политика продлить Договор СНВ. В издании подчеркивают, что у Москвы больше нет поводов для восторга по поводу выигрыша кандидата от демократов.

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#сша #байден #die welt

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