Немецкое издание рассказало, что ждет Россию в случае победы Байдена

Победа кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах США не изменит антироссийского настроя.

Победа кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах США не изменит антироссийского настроя, пишут в немецком издании Die Welt.

СМИ приводит мнение директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова. Эксперт считает, что в лучшем случае отношения России и Соединенных Штатов сведутся к минимуму. В Die Welt отмечают, что при Байдене Вашингтон может продолжить антироссийский курс, в том числе отправить партию военной помощи Украине.

К положительным сторонам возможной победы Байдена относят намерение политика продлить Договор СНВ. В издании подчеркивают, что у Москвы больше нет поводов для восторга по поводу выигрыша кандидата от демократов.