Трамп считает необходимым пресечь террористические нападения в Европе

Президент США Дональд Трамп считает недавнее нападение в Вене "гнусным террористическим актом". Он заявил о необходимости пресечь нападения на невинных людей в Европе.

Президент США Дональд Трамп считает недавнее нападение в Вене "гнусным террористическим актом". Он заявил о необходимости пресечь нападения на невинных людей в Европе.

Американский лидер у себя в Twitter также отметил, что Соединенные Штаты стоят "плечом к плечу" с европейскими странами в против терроризма.

"Наши молитвы с жителями Вены после очередного гнусного террористического акта в Европе. Эти подлые нападения в отношении невинных людей должны быть прекращены. США стоит плечом к плечу с Австрией, Францией и всей Европой в борьбе с террористами", — говорится в опубликованном сообщении главы Белого Дома.

В центре Вены, недалеко от синагоги, 2 ноября неизвестные открыли огонь по мирному населению. Позже СМИ сообщили, что ответственность за теракт взяли на себя джихадисты.