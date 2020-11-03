8:30 3 Ноября 2020Происшествия
Глава МВД Австрии раскрыл личность одного из террористов в Вене
Один из устроивших стрельбу в центре Вены оказался сторонником запрещенной в России группировки ИГИЛ. Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции.
Один из устроивших стрельбу в центре Вены оказался сторонником запрещенной в России группировки ИГИЛ. Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции.
Количество жертв теракта увеличилось до трех, среди пострадавших не менее 15 человек. В городе работает около тысячи сотрудников силовых структур. Одного нападавшего ликвидировали правоохранительные органы.
Квартиру задержанного джихадиста обыскали и обнаружили взрывчатое вещество. Сейчас спецслужбы проверяют окружение террориста и выясняют детали произошедшего.