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8:30   3 Ноября 2020
Происшествия

Глава МВД Австрии раскрыл личность одного из террористов в Вене

Глава МВД Австрии раскрыл личность одного из террористов в Вене

Один из устроивших стрельбу в центре Вены оказался сторонником запрещенной в России группировки ИГИЛ. Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции.

Количество жертв теракта увеличилось до трех, среди пострадавших не менее 15 человек. В городе работает около тысячи сотрудников силовых структур. Одного нападавшего ликвидировали правоохранительные органы.

Квартиру задержанного джихадиста обыскали и обнаружили взрывчатое вещество. Сейчас спецслужбы проверяют окружение террориста и выясняют детали произошедшего.

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#теракт #австрия #вена

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