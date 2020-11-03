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7:48   3 Ноября 2020
Общество

Игровую площадку для маломобильных детей построили в Петербурге

Игровую площадку для маломобильных детей построили в Петербурге

Инклюзивную детскую площадку возвели в рамках проекта "Твой бюджет" в Московском районе Санкт-Петербурга. Автором инициативы выступила местная жительница Татьяна Иванова.

Предшествующая площадка в Пулковском парке не была приспособлена для детей с ограниченными возможностями. Для безопасного передвижения по территории площадки покрытие было заменено на современное, до этого там был песок, передает телеканал "Санкт-Петерубург".

Также ее оснастили спортивными и игровыми снарядами. Высота и ширина горок и качелей дает возможность детям с инвалидностью пользоваться ими.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов накануне утвердил третий комплекс мер для поддержки городского бизнеса. По его словам, главной задачей местных властей является стабилизация ситуации в Петербурге и восстановление докризисных показателей. Два предшествующих пакета мер поддержки уже вступили в силу, их общая стоимость составила 18 млрд рублей.

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#беглов #игровая площадка #дети с инвалидностью

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