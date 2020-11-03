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7:45   3 Ноября 2020
Общество

Вильфанд сообщил о завершении сезона лесных пожаров в РФ

Вильфанд сообщил о завершении сезона лесных пожаров в РФ

Сезон лесных пожаров закончился в России. Сейчас высокий уровень пожароопасности может наблюдаться лишь на юге страны. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохраняется в данный момент только в Чеченской республике, Волгоградской и Астраханской областях, Дагестане, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

К концу текущей недели высокие классы пожароопасности практически не будут зафиксированы в РФ, отметил специалист. Он добавил, что пятый уровень пожарной опасности будет возможен лишь на прилегающих к Каспийскому морю территориях, пишет ТАСС.

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#россия #пожары #вильфанд

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