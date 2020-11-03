Вильфанд сообщил о завершении сезона лесных пожаров в РФ

Сезон лесных пожаров закончился в России. Сейчас высокий уровень пожароопасности может наблюдаться лишь на юге страны. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

Сезон лесных пожаров закончился в России. Сейчас высокий уровень пожароопасности может наблюдаться лишь на юге страны. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохраняется в данный момент только в Чеченской республике, Волгоградской и Астраханской областях, Дагестане, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

К концу текущей недели высокие классы пожароопасности практически не будут зафиксированы в РФ, отметил специалист. Он добавил, что пятый уровень пожарной опасности будет возможен лишь на прилегающих к Каспийскому морю территориях, пишет ТАСС.