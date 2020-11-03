Представитель Киева в ТКГ Резников сравнил Донбасс с "опухолью"

Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Резник назвал регион "больной" территорией. Такое заявление он сделал в эфире "5 канала".

Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Резник назвал регион "больной" территорией. Такое заявление он сделал в эфире "5 канала".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резник стал участником передачи "Рандеву" с ведущей Яниной Соколовой. В ходе эфира он заявил, что Донбасс является "опухолью", которую Украине не стоит возвращать под свой контроль.

"Нам главное не взять их обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать", — заявил он.

Резник считает, что существует два пути развития отношений Киева с Донбассом. Он предложил "полностью ампутировать" регион или заняться его "лечением". При этом он сам выступает за первый вариант.