7:01 3 Ноября 2020Политика
Представитель Киева в ТКГ Резников сравнил Донбасс с "опухолью"
Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Резник назвал регион "больной" территорией. Такое заявление он сделал в эфире "5 канала".
Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Резник назвал регион "больной" территорией. Такое заявление он сделал в эфире "5 канала".
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резник стал участником передачи "Рандеву" с ведущей Яниной Соколовой. В ходе эфира он заявил, что Донбасс является "опухолью", которую Украине не стоит возвращать под свой контроль.
"Нам главное не взять их обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать", — заявил он.
Резник считает, что существует два пути развития отношений Киева с Донбассом. Он предложил "полностью ампутировать" регион или заняться его "лечением". При этом он сам выступает за первый вариант.