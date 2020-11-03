Нарышкин рассказал о многочисленных попытках США поссорить Россию и Китай

Власти США устраивают провокации, направленные на разрыв отношений между Россией и Китаем. Об этом РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Власти США устраивают провокации, направленные на разрыв отношений между Россией и Китаем. Об этом РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Представители госорганов Соединенных Штатов Америки для своих партнеров транслируют провокационные тезисы о сотрудничестве Москвы и Пекина. Западные страны на фоне собственного социально-политического кризиса пытаются разрушить Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность", — объявил Нарышкин.

Неправильная миграционная политика европейских государств создала большие проблемы для этих стран, отметил сенатор. Вместо того, чтобы бороться с терроризмом и другими проблемами "в своем доме, они до сих пор пытаются посеять хаос в других регионах мира".