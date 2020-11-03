Трамп обходит Байдена по результатам опросов в ключевых штатах США

Действующий глава Соединенных Штатов обгоняет демократа Джо Байдена по последним результатам опросов в ряде ключевых штатах. Выборы президента в стране пройдут 3 ноября 2020 года.

Действующий глава Соединенных Штатов обгоняет демократа Джо Байдена по последним результатам опросов в ряде ключевых штатах. Выборы президента в стране пройдут 3 ноября 2020 года.

Глава Белого дома вырвался вперед в Северной Каролине. В этом штате Трампа поддержали 47,8% опрошенных, а Байдена — 47,2%, по сведениям политологического сетевого ресурса Real Clear Politics.

Также действующий президент США занимает лидирующую позицию в Огайо. Там он набрал 47,4% голосов против 47,2% у его противника. Еще один минимальный перевес зафиксирован в Джорджии, где за Трампа намерены проголосовать 47,8% респондентов, а за Байдена — 47,6%.

Более солидный перевес в пользу главы Белого дома отмечен в Айове. Там о его поддержке заявили 47,2% избирателей, в то время как его соперника поддержали — 45,8%.