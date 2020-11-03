Российских водителей могут обязать проходить техосмотр после тюнинга машины

Правила ремонта и тюнинга автомобилей в России могут ужесточить к 2022 году. Об этом говорится в письме сенатора Совфеда Андрея Кутепова министру промышленности Денису Мантурову.

Правила ремонта и тюнинга автомобилей в России могут ужесточить к 2022 году. Об этом говорится в письме сенатора Совфеда Андрея Кутепова министру промышленности Денису Мантурову.

Минпромторг разработал пакет поправок в технический регламент Таможенного союза, в который входит Россия. Соответствующие изменения начнут действовать в случае одобрения документа, передает газета "Известия".

По новым правилам водителей обяжут проходить техосмотр в случае минимальных изменений в конструкции автомобиля. В частности, речь идет об установке мультимедийного оборудования, сигнализации, а также о ремонте порогов, антенн и подкрылков. Кроме того, согласно поправкам, будет введен запрет на повторное использование при ремонте машины систем рулевого управления, тормозных систем, ремней, подушек безопасности.

На данный момент пакет проходит согласование. В случае одобрения, новые правила вступят в силу не ранее 2022 года.