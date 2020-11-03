Тимошенко обвинила Зеленского в развязывании "настоящего террора"

Конфликт президента Украины Владимира Зеленского с Конституционным судом поверг страну в хаос. Об этом заявила лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Конфликт президента Украины Владимира Зеленского с Конституционным судом поверг страну в хаос. Об этом заявила лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Политики борются за распределение полномочий и ресурсов в то время, как в стране бушует пандемия коронавируса, отметила Тимошенко. На Конституционный суд "обрушилось все криминальное лобби, и начался настоящий террор".

"Почему? Потому что вместо того, чтобы спасать своих граждан, президент сосредоточился на более "насущном " вопросе – он пытается подчинить себе последний до сих пор независимый государственный институт", — написала Тимошенко в Facebook.

Политик призвала к защите граждан Украины и страны в целом и выступила против "уничтожения остатков ее государственности". Владимир Зеленский предложил досрочно распустить Конституционный суд.