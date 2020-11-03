Нарышкин предположил продолжение кризиса в США после выборов

Голосование по почте даст возможность проигравшей стороне оспорить результаты выборов в США. Об этом РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Голосование по почте даст возможность проигравшей стороне оспорить результаты выборов в США. Об этом РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Раскол внутри Соединенных Штатов Америки затянется из-за формы проведения выборов, к которой властям пришлось прибегнуть из-за пандемии коронавируса. Голосование по почте осложнит подсчет голосов, так как многие уже высказали свою гражданскую позицию досрочно, считает Нарышкин. Он обвинил демократов и республиканцев в жестоком ведении своих избирательных кампаний, так как стороны пожертвовали спокойствием и миром в стране в погоне за голосами.

"Так что можно говорить о том, что нынешние беспорядки, нынешние протесты — это попытка "цветной революции" против общественного устройства, против элит, которые оторвались от реальности", — заявил политик.

Убийства афроамериканцев происходят в США регулярно. Элиты ради собственных интересов раздули большой скандал "для укрепления своих электоральных основ". Нарышкин назвал такую политику отвратительной. Всеобщие выборы пройдут в США 3 ноября.