Экс-глава Украины заявил об альтернативном плане Зеленского по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский располагает альтернативным планом по невоенному разрешению конфликта в Донбассе, заявил глава делегации страны в ТКГ Леонид Кравчук.

Президент Украины Владимир Зеленский располагает альтернативным планом по невоенному разрешению конфликта в Донбассе, заявил глава делегации страны в ТКГ Леонид Кравчук.

Он в интервью "Интерфаксу" высказал уверенность относительно наличия у украинского лидера запасного плана. По его словам, такой план есть даже у Трехсторонней контактной группы (ТКГ), однако разглашать детали документа не входит в перечень его полномочий. Он убежден, что Киев "больше сделал, чем не сделал" для нормализации ситуации в Донбассе.

"Прежде всего, я абсолютно убежден, что такой план "Б" есть у президента. Есть такой план "Б" и в нашей группе, но я не имею полномочий сейчас вам об этом плане говорить", — сказал Кравчук.

Накануне бывший президент Украины подтвердил информацию о взятии Киевом на себя обязательств по подготовке плана действий по урегулированию обстановки в регионе. Ожидается, что проект будет представлен на ближайшей встрече "нормандской четверки".