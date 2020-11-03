Депутат ГД Шерин рассказал о выгоде России от закона США против С-400

Россия только выиграет, если США запретят обладателям российских систем С-400 покупать их истребители F-35. Об этом заявил "ПолитЭксперту" депутат Госдумы Александр Шерин.

Россия только выиграет, если США запретят обладателям российских систем С-400 покупать их истребители F-35. Об этом заявил "ПолитЭксперту" депутат Госдумы Александр Шерин.

Предлагаемый закон, который предстоит рассмотреть Сенату США, антигосударственный, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. От подобной инициативы пострадает только сам Вашингтон, но никак не Москва.

"Партнеры американцев вынуждены покупать самый дорогой самолет в мире, который им, по сути дела, навязывают. И я далек от мыслей, что из-за этого они откажутся покупать комплекс С-400", — считает депутат.

Россия — вторая страна в мире по продажам вооружения другим государствам, она может предложить свои аналоги, по многим параметрам превосходящие американские разработки, отметил Шерин. Он уверен, что в Сенате не поддержат инициативу по запрету продаж F-35 государствам, которые приобрели зенитный ракетный комплекс С-400 российского производства.